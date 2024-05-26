Мантуров рассказал о ситуации с обслуживанием самолетов Boeing и Airbus

Российские власти ведут постоянную работу в части технического обслуживания самолетов Boeing и Airbus на фоне западных санкций и ухода производителей с российского рынка. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Мантуров подчеркнул, что лайнеры Boeing и Airbus, которые остались у российских авиакомпаний и продолжают выполнять полеты, соответствуют полностью всем тем требованиям, которые предъявляются авиационными властями РФ.

«Поэтому относительно ремонта и своевременной замены запчастей — все это делается», — добавил первый вице-премьер.

Он также отметил, что власти получили «хороший урок» из-за действий западных производителей самолетов и автомобилей, которые смогли «за один день уехать». Мантуров пообещал, что «такого мы точно уже не допустим».

В декабре 2023 года сообщалось, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят российские авиакомпании, предложила Росавиации расширить перечень стран-поставщиков запчастей для самолетов. Перевозчики призвали внести в список государства, чьи запчасти можно устанавливать на самолеты, Эфиопию, Гонконг, Сингапур, Малайзию, Индонезию, Южную Корею и Пакистан.

Ранее авиакомпании пожаловались на работу российских свечей зажигания с двигателями Superjet.