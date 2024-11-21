Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Залезшего на рекламный щит с плакатом про Путина мужчину отправили в спецприемник

RTVI: в Москве залезшему на билборд с плакатом про Путина мужчине дали 15 суток

close
Телеграм-канал «Осторожно, новости»

Мещанский суд Москвы назначил 15 суток административного ареста мужчине, который залез на билборд с плакатом про президента РФ Владимира Путина. Его признали виновным в неповиновении полицейским, сообщается в Telegram телеканала RTVI.

Дмитрий Шаповалов 18 ноября залез на билборд на проспекте Сахарова в Москве с плакатом, на котором было написано: «Путин, где ты, ****, освободи мне место».

Свою вину обвиняемый признал и пояснил суду, что он сделал плакат и залез на рекламный щит, чтобы выразить свою политическую позицию.

Он рассказал, что просидел там примерно два часа, после чего подъехали сотрудники полиции и попросили спуститься, но он отказался.

«Просидев еще примерно полчаса, увидел, как подъехало несколько экипажей полиции и скорая помощь, тогда он решил слезть сам, так как было холодно», — говорится в постановлении суда.

Отбывать наказание Шаповалов будет в спецприемнике, отмечает RTVI.

В июне активисты сорвали выступление британского политика из-за плаката с Путиным.

Ранее в Японии билборд с ребенком превратился в «плакат ужасов».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами