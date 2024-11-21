Залезшего на рекламный щит с плакатом про Путина мужчину отправили в спецприемник

Мещанский суд Москвы назначил 15 суток административного ареста мужчине, который залез на билборд с плакатом про президента РФ Владимира Путина. Его признали виновным в неповиновении полицейским, сообщается в Telegram телеканала RTVI.

Дмитрий Шаповалов 18 ноября залез на билборд на проспекте Сахарова в Москве с плакатом, на котором было написано: «Путин, где ты, ****, освободи мне место».

Свою вину обвиняемый признал и пояснил суду, что он сделал плакат и залез на рекламный щит, чтобы выразить свою политическую позицию.

Он рассказал, что просидел там примерно два часа, после чего подъехали сотрудники полиции и попросили спуститься, но он отказался.

«Просидев еще примерно полчаса, увидел, как подъехало несколько экипажей полиции и скорая помощь, тогда он решил слезть сам, так как было холодно», — говорится в постановлении суда.

Отбывать наказание Шаповалов будет в спецприемнике, отмечает RTVI.

В июне активисты сорвали выступление британского политика из-за плаката с Путиным.

Ранее в Японии билборд с ребенком превратился в «плакат ужасов».