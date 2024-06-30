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Активисты сорвали выступление британского политика из-за плаката с Путиным

Выступление британского политика Фараджа было сорвано из-за плаката с Путиным

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Выступление лидера британской правой популистской партии Reform UK Найджела Фараджа было сорвано активистами, которые разместили за его спиной плакат с изображением президента России Владимира Путина. Об этом пишет Independent.

Под портретом была надпись, выражающая симпатию Фараджу от лица российского лидера. Работники пытались убрать плакат, а присутствующие на выступлении призывали сорвать его. Ответственность за проведение акции взяла на себя группа активистов Led by Donkeys.

20 июня портрет Владимира Путина, образованный тенью от вращения скульптур берез и коня, показали на концерте в честь визита российского лидера на сцене Большого оперного театра в Ханое. Всего были представлены два портрета: на темное полотно проецировался свет, проходящий через скульптуры берез и коня, вставшего на дыбы. В первом случае было показано изображение Путина в молодости, а после вращения скульптур появилось изображение российского лидера в должности президента страны.

Ранее турецкий политик захотел встретиться с Путиным.

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