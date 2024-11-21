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Мигрант заманил 13-летнюю девочку к себе домой и надругался над ней в Подмосковье

В Подмосковье мигранта задержали по подозрению в надругательстве над девочкой

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Shutterstock/Tinnakorn jorruang

В Подмосковье 25-летнего мигранта подозревают в надругательстве над 13-летней школьницей. Об этом сообщает Regions.ru.

По предварительной информации издания, инцидент произошел в городе Солнечногорске. Злоумышленник познакомился с девочкой в соцсетях и стал с ней общаться. Позже он заманил ребенка в свою съемную квартиру и надругался над школьницей.

По подозрению в совершении преступления задержали иностранца. Возбуждено уголовное дело. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого мужчину, который 185 раз изнасиловал свою жену и двоих дочерей, отправили в тюрьму на 18,5 года. Он совершал преступления на протяжении 15 лет, с 2004 по 2019 год.

Ранее россиянин проник в дом пенсионерки через форточку и изнасиловал ее, угрожая ножом.

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