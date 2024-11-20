Ирландец 185 раз изнасиловал жену и двух дочерей

В Ирландии мужчину, который 185 раз изнасиловал свою жену и двоих дочерей, отправили в тюрьму на 18,5 года. Об этом сообщает BreakingNews.ie.

По информации издания, 45-летний мужчина насиловал свою жену, а потом стал подвергать такому же насилию двух своих дочерей. Он совершал преступления на протяжении 15 лет, с 2004 по 2019 год. Одна из девочек подвергалась изнасилованиям со стороны отца в возрасте с девяти до 16 лет, а вторая с девяти до 11 лет.

Мужчину, который ранее не имел судимостей, привлекли к ответственности. Его обвинили в 185 эпизодах насилия в отношении жены и дочерей. Суд назначил ему наказание в виде 15,5 года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на последние 18 месяцев.

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