Россиянин проник в дом пенсионерки через форточку и изнасиловал ее, угрожая ножом

В Саратовской области вынесли приговор 32-летнему мужчине, который проник в дом 64-летней пенсионерки через форточку и изнасиловал ее. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в ночь с 16 на 17 июля в Аткарском районе. Злоумышленник проник в квартиру россиянки через проем форточки и причинил ей телесные повреждения. После этого он изнасиловал ее, угрожая ножом.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд рассмотрел материалы следствия и признал его виновным. Россиянину назначили наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и 37 дней в колонии общего режима.

До этого ВИЧ-инфицированного тюменца, пытавшегося изнасиловать врача, отправили в колонию строгого режима на четыре года с компенсацией морального вреда в пользу потерпевшей.

Ранее москвич из мести изнасиловал бывшую и отправил видео ее парню.