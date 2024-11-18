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Россиянин проник в дом пенсионерки через форточку и изнасиловал ее, угрожая ножом

В Саратовской области осудили мужчину, изнасиловавшего пенсионерку

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Depositphotos

В Саратовской области вынесли приговор 32-летнему мужчине, который проник в дом 64-летней пенсионерки через форточку и изнасиловал ее. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в ночь с 16 на 17 июля в Аткарском районе. Злоумышленник проник в квартиру россиянки через проем форточки и причинил ей телесные повреждения. После этого он изнасиловал ее, угрожая ножом.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд рассмотрел материалы следствия и признал его виновным. Россиянину назначили наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и 37 дней в колонии общего режима.

До этого ВИЧ-инфицированного тюменца, пытавшегося изнасиловать врача, отправили в колонию строгого режима на четыре года с компенсацией морального вреда в пользу потерпевшей.

Ранее москвич из мести изнасиловал бывшую и отправил видео ее парню.

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