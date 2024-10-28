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Полицейские выстрелили в жителя Мурманской области, который ранил одного из них ножом

Под Мурманском мужчина ударил ножом полицейского и замахнулся на его напарника

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В Снежногорске мужчина напал с ножом на приехавших его задержать полицейских. Об этом сообщает СУ СК России по Мурманской области.

Согласно версии следствия, вечером 21 октября двое полицейских прибыли к дому по Флотской улице. Им поступило сообщение о нарушении общественного порядка, которое они должны были проверить.

На лестничной площадке одного из подъездов они встретили подозреваемого, который был вооружен ножом. Он отказался бросить оружие, попытался нанести удар ножом в грудь одному из полицейских, а затем ранил второго сотрудника в предплечье.

Стражи порядка вынужденно применили табельное оружие и ранили нападавшего. Он был доставлен в медицинское учреждение, однако его жизни и здоровью ничего не угрожает. Против местного жителя 1983 года рождения возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее в колонию отправили россиянина, который устроил дебош в кафе и ударил полицейского вилкой.

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