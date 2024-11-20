Суд не стал ограничивать Тимура Иванова в сроках ознакомления с материалами дела

Басманный суд Москвы отказал следствию в ограничении сроков ознакомления с материалами уголовного дела экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС.

«Отказать следствию в заявленном ходатайстве об ограничении обвиняемых в сроках ознакомления с материалами дела», — говорится в сообщении.

До этого Следственный комитет обратился с ходатайством в Басманный суд Москвы ограничить срок ознакомления с материалами дела до 22 ноября.

Накануне стало известно, что бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову предъявлено новое обвинение, связанное с отмыванием денег в сумме почти 4 млрд рублей через банк «Интеркоммерц». Днем ранее СК завершил расследование уголовного дела Тимура Иванова о хищении денег у банка «Интеркоммерц» и растрате средств на контрактах на паромы для Керченской переправы. Иванов вину по делу не признал.

Ранее сообщалось, что по делу Иванова арестовали квартиру за 500 млн рублей.