Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд не стал ограничивать Тимура Иванова в сроках ознакомления с материалами дела

Суд отказал в ограничении Тимура Иванова в сроках ознакомления с делом

close
Илья Питалев/РИА Новости

Басманный суд Москвы отказал следствию в ограничении сроков ознакомления с материалами уголовного дела экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС.

«Отказать следствию в заявленном ходатайстве об ограничении обвиняемых в сроках ознакомления с материалами дела», — говорится в сообщении.

До этого Следственный комитет обратился с ходатайством в Басманный суд Москвы ограничить срок ознакомления с материалами дела до 22 ноября.

Накануне стало известно, что бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову предъявлено новое обвинение, связанное с отмыванием денег в сумме почти 4 млрд рублей через банк «Интеркоммерц». Днем ранее СК завершил расследование уголовного дела Тимура Иванова о хищении денег у банка «Интеркоммерц» и растрате средств на контрактах на паромы для Керченской переправы. Иванов вину по делу не признал.

Ранее сообщалось, что по делу Иванова арестовали квартиру за 500 млн рублей.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами