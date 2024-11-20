Правительство и Госдума обсудили законопроект о «травле в интернете»

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко обсудил с главой комитета Государственной думы по молодежной политике Артемом Метелевым проект закона насчет «травли в интернете». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Метелева, разрабатываемый законопроект содержит предложения как по введению самого понятия «травля», так и предложения по борьбе с этим явлением, — в том числе в интернете. Например, предлагается вводить индивидуальную профилактическую работу с детьми.

«Следующий блок работы — со школами и учителями. Важно, чтобы еще в педагогических вузах учителей готовили к тому, как реагировать на факты буллинга, чтобы в самих образовательных организациях вводились специальные образовательные модули, мероприятия, направленные на профилактику травли», — рассказал Метелев.

Чернышенко отметил, что в России живут 37 миллионов молодых людей в возрасте 14–35 лет, до 75% сталкивались с травлей, находясь в роли жертвы.

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