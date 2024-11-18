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В российской школе началось расследование после видео с неодетой пятиклассницей

В Екатеринбурге начали расследование после видео с неодетой пятиклассницей

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Shutterstock

В Екатеринбурге после издевательств над девочкой в школе начали расследование. Об этом со ссылкой на городскую мэрию сообщает Ura.ru.

По предварительной информации агентства, две пятиклассницы заставили свою одноклассницу раздеться и сняли это на видео. Позже они разослали кадры другим школьникам. Результатом стала массовая травля девочки. Источник Ura.ru утверждает, что руководство учебного учреждения пыталось замять скандал.

В данный момент по факту случившегося проводится внутреннее расследование, сообщили в мэрии. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого российские школьники избивали и унижали более младшую девочку. Затем они рассказали об этом другим учащимся и ребенка начали травить. Суд обязал родителей издевавшихся над малолетней выплатить компенсацию.

Ранее житель Нальчика избил трех подростков, заступившись за дочь.

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