Житель Нальчика избил трех подростков, заступившись за дочь

В Кабардино-Балкарии полицейские устанавливают обстоятельства нападения взрослого мужчины на несовершеннолетних. Об этом сообщает УМВД республики.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 43-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что сосед избил двух ее сыновей и девочку-подростка.

Мужчина разозлился, потому что парни якобы оскорбляли его дочь. Он встретил их на улице и решил разобраться в ситуации, но вышел из себя и ударил детей. Досталось и девочке, которая нецензурно выразилась в адрес мужчины.

«Данная ситуация находится на контроле у руководства МВД по Кабардино-Балкарской Республике», — сообщили в ведомстве.

Личности всех участников конфликта установлены, проводится проверка.

До этого сообщалось, что на Кубани супруги избили обидчиков сына. Мужчина и женщина подошли к группе из четырех школьников на самокатах, а затем стали хватать их за футболки, а также тянуть за волосы и уши. Кроме того, мужчина взял ребенка за шею и поднял на руки за футболку.

Ранее россиянин увез школьника в другой район и избил за то, что тот обидел его сына.