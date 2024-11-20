Петербуржец устал от запаха сигаретного дыма и засудил соседа-курильщика

В Петербурге мужчина устал от сигаретного дыма и засудил курящего соседа по коммуналке. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По информации Telegram-канала, проживающий в одной из городских коммунальных квартир мужчина устал от сигаретного дыма и решил наказать своего соседа-курильщика через суд. Он подал к нему иск о компенсации морального вреда, по которому запросил десять тысяч рублей.

Ленинский районный суд рассмотрел материалы, которые приложил истец. Среди них были фото и видео с соседом мужчины, который курил на кухне. Суд частично удовлетворил исковые требования и взыскал с соседа пять тысяч рублей. Орган отметил, что граждане имеют право на благоприятную среду обитания без вредного воздействия.

До этого врач-нарколог и психиатр Василий Шуров назвал самый эффективный способ бросить курить. По его словам, зависимым важно работать со своими убеждениями.

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