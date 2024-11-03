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Стало известно, сколько времени восстанавливаются сердце и сосуды бывшего курильщика

JAMA: после отказа от курения сердце и сосуды восстанавливаются 25 лет

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Depositphotos

Ученые из Южной Кореи выяснили, что сердечно-сосудистой системе бывшего курильщика требуется около 25 лет для достижения показателей здоровья некурящего. Результаты исследования опубликованы в JAMA (The Journal of the American Medical Association).

В рамках исследования ученые проанализировали данные о состоянии здоровья более 100 тысяч бывших курильщиков и четырех миллионов никогда не куривших людей. За бывшими курильщиками наблюдали в течение десяти лет после отказа от вредной привычки. Были учтены и другие детали, в том числе возраст начала курения и количество выкуриваемых в день сигарет.

Результаты показали, что связь между курением и риском сердечно-сосудистых заболеваний зависела от дозы никотина — у тех, кто курил мало, здоровье относительно быстро возвращалось к нормальным показателям после прекращения курения. Но для бывших заядлых курильщиков, никотиновая зависимость у которых «поддерживалась» более восьми лет, восстановление могло занять 25 лет.

Ученые напомнили, что химические вещества в табаке и табачном дыме могут повреждать кровеносные сосуды, питающие сердце. В долгосрочной перспективе это повышает риск сердечного приступа. Вызывающий сильное привыкание никотин тесно связан с опасным повышением частоты сердечных сокращений и артериального давления.

Ранее ученые назвали ошибку курильщиков, которая может стоить им жизни.

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