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Прокуратура заинтересовалась инцидентом с сотрясением мозга у ребенка в тульском детсаду

В Туле прокуратура проверят инцидент с сотрясением мозга у ребенка в детсаду

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Телеграм-канал Тула Жесть

В Туле прокуратура заинтересовалась инцидентом с сотрясением мозга у ребенка после побоев в детсаду. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

Региональная прокуратура начала проверку сообщения о получении ребенком физической и психологической травмы в детском саду в результате побоев. В ходе мероприятий стражи порядка установят детали и обстоятельства случившегося, а также опросят сотрудников и родителей.

Инцидент произошел 11 ноября в детском саду №32, расположенном на улице Седова. Предварительно, там ребенку 2023 года рождения нанесли побои. Что именно произошло, не уточняется. В результате случившегося малолетний получил сотрясение мозга, теперь он находится в стационаре и проходит соответствующее травме лечение.

Ранее омичка забрала трехлетнюю дочь из детсада и увидела укусы по всему телу ребенка.

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