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Омичка забрала трехлетнюю дочь из детсада и увидела укусы по всему телу ребенка

В Омске женщина забрала дочь из детсада и обнаружила укусы по всему телу ребенка

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Группа «Инцидент Омск»

В Омске местная жительница забрала из детсада трехлетнюю дочь и обнаружила на ее теле множество укусов. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Омск».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 8 октября. Воспитатель детского сада позвонила матери одной из подопечных и сообщила, что девочку покусали.

Когда мать забрала ребенка, она пришла в ужас — по всему телу девочки были укусы. Пострадали спина, обе руки, живот и нога дошкольницы. На фото видно большое количество кровоподтеков на теле малолетней.

«Предполагаю, что дети (возраст 3 года) находились в группе одни, без взрослых. Как оказалось после этого инцидента дети оставались одни систематически», — сообщила мать девочки, передает «Инцидент Омск».

До этого в Краснодаре девочка-квадробер укусила ребенка на детской площадке. Родители покусанной утверждают, что у дочери на руке остался синяк.

Ранее летучая мышь, зараженная бешенством, искусала ребенка в спальне.

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