Ребенок получил сотрясение мозга из-за побоев в тульском детском саду

В Туле мальчик вернулся из детского сада с сотрясением мозга. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула Жесть».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел 11 ноября в детском саду №32, расположенном на улице Седова. Предварительно, там ребенку 2023 года рождения нанесли побои. Что именно произошло, не уточняется.

В результате произошедшего малолетний получил сотрясение мозга, передает «Тула Жесть». Сообщается, что сейчас ребенок находится в стационаре и проходит лечение.

До этого в Омске местная жительница забрала из детского сада трехлетнюю дочь и обнаружила на ее теле множество укусов. Пострадали спина, обе руки, живот и нога дошкольницы — на фото видно большое количество кровоподтеков на теле малолетней. Мать девочки заявила, что дети систематически оставались одни в группе.

Ранее ребенка искусали в детском саду Нижневартовска.