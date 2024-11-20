Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ребенок получил сотрясение мозга из-за побоев в тульском детском саду

В Туле ребенок получил сотрясение мозга из-за побоев в детском саду

close
Телеграм-канал Тула Жесть

В Туле мальчик вернулся из детского сада с сотрясением мозга. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула Жесть».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел 11 ноября в детском саду №32, расположенном на улице Седова. Предварительно, там ребенку 2023 года рождения нанесли побои. Что именно произошло, не уточняется.

В результате произошедшего малолетний получил сотрясение мозга, передает «Тула Жесть». Сообщается, что сейчас ребенок находится в стационаре и проходит лечение.

До этого в Омске местная жительница забрала из детского сада трехлетнюю дочь и обнаружила на ее теле множество укусов. Пострадали спина, обе руки, живот и нога дошкольницы — на фото видно большое количество кровоподтеков на теле малолетней. Мать девочки заявила, что дети систематически оставались одни в группе.

Ранее ребенка искусали в детском саду Нижневартовска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами