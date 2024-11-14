Мать двоих детей приговорили к 8 годам колонии за посты во «ВКонтакте»

Второй западный окружной военный суд приговорил москвичку к лишению свободы на срок восемь лет за публикации во «ВКонтакте», в которых нашли признаки сразу трех преступлений. Об этом сообщило РИА Новости.

Суд считает, что Анастасия Бережинская виновна в распространении фейков о российской армии, ее дискредитации и оправдании терроризма. Все обвинения, отмечает агентство, касаются ее публикации в соцсети и комментариев к ним.

Женщина до приговора находилась под подпиской о невыезде. Бережинская является матерью двоих несовершеннолетних детей.

12 ноября московский суд приговорил 67-летнего педиатра Надежду Буянову к 5,5 года колонии общего режима по делу о фейках об армии.

Ее адвокат Оскар Черджиев назвал приговор ужасным по своей несправедливости и незаконности. Защита будет обжаловать его, добавил он.

Дело в отношении Буяновой поручил возбудить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в феврале 2024 года.

Ранее мусульманскому активисту вынесли приговор за слова о «Родине-матери».