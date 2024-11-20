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На Украине раскольники ПЦУ выбросили иконы на помойку

В Киевской области раскольники ПЦУ захватили храм и выбросили иконы на свалку

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Стрингер/РИА Новости

Раскольники «Православной церкви Украины» (ПЦУ) захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) под Киевом. Они выбросили из него все иконы и церковную литературу на свалку, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в своем Telegram-канале.

В публикации уточнили, что храм находится в селе Новоселки Киевской области. По данным канала раскольники «неделю выносили» иконы и книги из храма, сбрасывая их на территории как мусор. Узнав о кощунстве, священнослужитель УПЦ отец Игорь попросил отдать ему образа святых и православную литературу.

«Но духовные оккупанты не сжалились и прямо на глазах священника погрузили все в мусоровоз», — говорится в сообщении.

В середине ноября в городе Владимире Волынской области Украины суд лишил местную общину Украинской православной церкви (УПЦ) права использовать Успенский собор.

Ранее сообщалось, что Константинопольский патриархат может вмешаться в церковный раскол на Украине.

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