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Россиянка продала ценные бумаги и озолотила мошенников почти на 50 млн рублей

В Сургуте женщина продала ценные бумаги и отдала мошенникам почти 50 млн рублей

В Сургуте местная жительница доверилась мошенникам и потеряла почти 50 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, сургутянка на протяжении 16 дней общалась в мессенджере с неизвестными, которые представлялись якобы сотрудниками страховых организаций, банков и портала Госуслуг. Введенная в заблуждение женщина обналичила все свои вклады, а также продала ценные бумаги и акции, чтобы перевести сбережения на «безопасный счет» мошенников.

Когда деньги на счетах россиянки закончились, она заподозрила неладное, но было уже поздно. Она успела перевести аферистам суммарно почти 50 млн рублей. Россиянка обратилась за помощью в правоохранительные органы.

До этого мошенники напугали пенсионерку из Петербурга уголовной статьей и украли у нее 7 млн рублей. Россиянка рассказала, что копила отданные аферистам деньги всю жизнь.

Ранее аферисты убедили девочку сфотографировать карту матери и взяли на женщину кредит.

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