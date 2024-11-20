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Мошенники напугали пенсионерку из Петербурга уголовной статьей и украли у нее 7 млн рублей

«Фонтанка»: в Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 7 млн рублей

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Depositphotos

В Петербурге 64-летняя пенсионерка отдала мошенникам 7 млн рублей, которые копила всю жизнь. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, неизвестные связались с пожилой петербурженкой 18 ноября. Злоумышленники назвали себя якобы сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Аферисты убедили пенсионерку, что ей грозит уголовная ответственность, если у нее дома хранится более определенной суммы.

Россиянка поверила преступникам и те предложили ей «задекларировать» накопления, чтобы якобы избежать уголовной ответственности. Пенсионерка последовала инструкциям злоумышленников и передала хранившиеся у нее в разных валютах более 7 млн рублей курьеру мошенников, который назвал ей кодовое слово «мама». Аферисты, согласно договоренности, должны были после «декларации» вернуть их обратно, но не сделали этого.

Петербурженка рассказала, что копила отданные мошенникам деньги всю жизнь. Она хранила их дома в связи с тем, что не доверяет банкам.

Ранее россиянин захотел стать инвестором, но попался мошенникам и потерял 1,5 млн рублей.

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