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Аферисты убедили девочку сфотографировать карту матери и взяли на женщину кредит

Мошенники обманули девочку в онлайн-игре и взяли кредит на ее мать

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Shutterstock/Bang Gambar

Десятилетняя девочка помогла мошенникам взять кредит на ее мать. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Аферисты связались с ребенком под видом поклонницы игры «Роблокс» в начале лета, но известно об этом стало только сейчас. По данным источника, десятилетней школьнице написала неизвестная и между ними завязалось общение. Новая знакомая предложила внести деньги на аккаунт девочки в игре, ребенок в свою очередь должен был сфотографировать карту родительницы.

Школьница согласилась, но позже удалила переписку и решила ничего не говорить матери и отцу.

О сложившейся ситуации мать узнала только спустя время, когда к ней обратились кредиторы и заявили, что у нее есть долг в размере 231 тысячи рублей. При этом 49-летняя россиянка никогда не оформляла займы и пользовалась дебетовой картой.

Узнав об истории с мошенниками, женщина написала заявление в полицию.

Ранее в Саранске пенсионерка помогла мошенникам украсть у пожилой женщины девять млн рублей.

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