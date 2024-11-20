Масштабную программу восстановления Донецка, аналогичную программе для Мариуполя, планируется принять до конца текущего года. Об этом ТАСС сообщил заместитель премьер-министра России Марат Хуснуллин.

Он сообщил, что в настоящее время разрабатывается программа восстановления Донецка, которая будет масштабной и сопоставимой по размерам с программами восстановления Мариуполя и Волновахи. По его словам, в этих районах много разрушений, и в прошлом было сделано недостаточно для их восстановления. В созданной программе предусмотрены капитальный ремонт жилья, модернизация коммунальной инфраструктуры, а также ремонт дорог и социальной инфраструктуры. Хуснуллин также отметил, что план будет утвержден до конца года.

21 октября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Новороссия получит около 100 млрд рублей на развитие социальной сферы и инфраструктуры.

В начале августа президент РФ Владимир Путин отметил мужество восстанавливающих Донбасс и Новороссию строителей. Российский лидер обратил внимание, что в число возведенных объектов вошли новое жилье, дороги, а также ключевые объекты инфраструктуры.

Ранее в Кремле рассказали о планах по созданию нового федерального округа.