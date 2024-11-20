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В Кремле рассказали о планах по созданию нового федерального округа

Песков: Кремль не принимал решений о создании нового федерального округа в РФ

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Правительство России не принимало никаких решений о создании нового федерального округа. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что в настоящее время новые регионы нуждаются в «специальном обращении в ручном режиме». По его словам, это обусловлено продолжающейся специальной военной операцией на Украине.

«Этим занимаются постоянно и федеральные органы власти, и руководство самих регионов. Пока для этих регионов нужен специальный режим», — сказал Песков.

Сейчас в состав России входит восемь федеральных округов: Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный, Северо-Кавказский.

В августе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что вариант создания нового федерального округа Донбасса и Новороссии исключать нельзя. Однако, как отметила глава верхней палаты парламента, главная задача в данный момент — успешное завершение специальной военной операции.

Ранее Песков рассказал, каким будет будущее России.

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