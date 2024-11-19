Девять российских прокуроров отправили в отставку

Генпрокурор России Игорь Краснов отправил в отставку девять московских прокуроров. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что приказы были подписаны в отношении руководителей трех окружных прокуратур, а также нескольких районных ведомств. Издание подчеркивает, что отставки связаны с ротацией кадров. Прокуроров планируют перевести на аналогичные должности.

«Ъ» отмечает, что сенаторы поддержали назначение прокурором Москвы Максима Жукова из Твери. Руководивший ранее столичным надзором Денис Попов подал в отставку по выслуге лет, и она была удовлетворена.

14 октября сообщалось, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Руслан Кухарук провел серьезные кадровые перестановки и на треть обновил состав правительства.

Отмечается, что на смену местным чиновникам пришли люди из команды губернатора, с которыми он знаком по работе в Тюмени.

Ранее председателя правления Мосбиржи отправили в отставку.