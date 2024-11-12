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Страны — члены СНГ намерены усовершенствовать Объединенную систему ПВО

Белоусов: министры стран СНГ договорились о развитии Объединенной системы ПВО

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министры обороны стран — членов Содружества Независимых Государств (СНГ) приняли решение о совершенствовании Объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу российского военного ведомства Андрея Белоусова.

Во вторник, 12 ноября, он принял участие в заседании Совета министров обороны государств — членов СНГ. Участники встречи договорились о развитии целого ряда совместных систем военного назначения, включая Единую систему государственного радиолокационного опознавания и Объединенную систему ПВО.

«Утвердили план совместных мероприятий боевой учебы войск ПВО на следующий год. Одобрили программу подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы и проведение IV Военно-спортивных игр дружественных армий, посвященных этому юбилею», — рассказал Белоусов.

Также, по его словам, главы военных ведомств договорились и дальше принимать меры для укрепления стабильности в Евразии. При этом соответствующие шаги будут предприниматься «в рамках взаимодействия с различными странами».

В конце министр обороны РФ поблагодарил зарубежных коллег за плодотворную и эффективную работу.

Ранее в Кремле рассказали о сотрудничестве стран — членов СНГ в сложные времена.

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