Ребенка искусали в детском саду Нижневартовска

Из детского сада Нижневартовска маленький ребенок вернулся домой со следами укусов по всему телу. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый Нижневартовский».

Инцидент произошел в детском саду «Светлячок», мать заметила на теле ребенка многочисленные следы от укусов. Женщина опубликовала фото травм в социальных сетях и отметила, что воспитатели не смогли объяснить ей причину появления следов.

По данным URA.ru, в детском саду проведена служебная проверка, воспитатель привлечен к дисциплинарной ответственности, пострадавшему ребенку оказали медицинскую помощь.

До этого сообщалось, что в Омске местная жительница забрала из детсада трехлетнюю дочь и обнаружила на ее теле множество укусов. Пострадали спина, обе руки, живот и нога дошкольницы. По словам матери, дети остались в группе без присмотра воспитателя и искусали ее ребенка.

Ранее летучая мышь, зараженная бешенством, искусала ребенка в спальне.