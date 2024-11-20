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Московская прокуратура сообщила о новом виде мошенничества

Прокуратура Москвы: мошенники могут представляться сотрудниками налоговой

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Depositphotos

Злоумышленники начали похищать денежные средства у россиян, выдавая себя за сотрудников налоговых органов. Об этом сообщила прокуратура Москвы, пишет ТАСС.

По данным прокуратуры, новый вид мошенничества выглядит следующим образом: мошенники звонят россиянам, представляются сотрудниками налоговой и заявляют о необходимости задекларировать денежные средства. В ведомстве рассказали, что недавно по этой схеме злоумышленник выманил у пенсионерки 2,3 миллиона рублей. Он связался с ней по телефону и сообщил, что налоговая планирует изъять все незадекларированные деньги, и предложил передать ему — «сотруднику налоговых органов» — все сбережения, чтобы он их задекларировал. Пенсионерка отдала денежные средства приехавшему по месту жительства курьеру и получила от него поддельный договор, сделанный в фоторедакторе. Прочитав «документ», женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

До этого эксперты ВТБ предупредили россиян, что в последнее время телефонные мошенники стали чаще использовать новую схему с двойными звонками для взлома аккаунтов россиян на государственных сервисах.

Ранее мошенники придумали новую схему взлома аккаунтов на «Госуслугах».

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