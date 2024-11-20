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В России появилась новая схема взлома аккаунтов на «Госуслугах»

«Билайн»: мошенники придумали новую схему взлома аккаунтов на «Госуслугах»

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РИА Новости

В России появилась новая схема мошенничества со взломом аккаунта на «Госуслугах». Об этом агентству РИА Новости рассказали в группе быстрого реагирования «Билайна».

Как рассказали в компании, мошенники отправляют человеку цветы или другой подарок, а спустя несколько дней запрашивают «код подтверждения доставки». В случае, если получатель подарка сообщает этот код, он рискует остаться без денег и с кредитами, поскольку таким образом мошенники взламывают аккаунты в «Госуслугах».

Незадолго до этого заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал агентству «Прайм», что телефонные аферисты изобрели новую двухэтапную схему взлома аккаунтов граждан на «Госуслугах» и других сервисах. Сначала злоумышленник звонит потенциальной жертве и представляется работником «Почты России». Он сообщает, что на имя гражданина пришло почтовое отправление, и предлагает лично явиться в отделение связи, чтобы его получить.

Ранее россиянка попыталась заработать в интернете и отдала мошенникам 8 млн рублей.

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