Телефонные мошенники придумали новый способ кражи данных россиян

В последнее время телефонные мошенники стали чаще использовать новую схему с двойными звонками для взлома аккаунтов россиян на государственных сервисах, предупредили эксперты ВТБ. Об этом пишет РБК.

Злоумышленники звонят человеку и, представляясь сотрудником одной из госструктур, сообщают о заказном письме и предлагают прислать уведомление на почтовый или электронный ящик. Чтобы оформить заявку, необходимо назвать проверочный код, который придет на телефон.

Если на этом этапе собеседник заподозрит обман и положит трубку, через какое-то время ему позвонят повторно, также якобы из госструктуры. Однако теперь потенциальную жертву будут убеждать в том, что до этого она разговаривала с мошенниками, и ее учетная запись была взломана. Для защиты данных необходим код доступа из СМС-сообщения.

«В этот момент человек, находясь под психологическим давлением неизвестных и полностью доверяя им, становится жертвой дальнейшего обмана», — отмечают эксперты.

На такие звонки сейчас приходится около трети общего количества атак. Особенно популярна такая схема обмана в период уплаты налогов.

На уплату имущественных налогов у россиян осталось меньше месяца. Их необходимо оплатить не позднее 2 декабря.

Ранее россиянам рассказали, что грозит за неуплату налогов.