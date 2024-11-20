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Верховный суд рассмотрел жалобу экс-капитана ФСБ из «банды спецназовцев»

Верховный суд оставил без изменений приговор экс-капитану ФСБ Чукаеву, осужденному за убийство

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу экс-бойца спецподразделения «Альфа» ФСБ России Бориса Чукаева и оставил приговор без изменений. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Верховного суда.

На рассмотрение жалобы ушло почти пять часов. Заседание проходило в открытом режиме.

17 октября 2022 года Мосгорсуд приговорил Бориса Чукаева к 18 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве владельца люберецкого рынка Ильи Дворкина и его водителя. Преступление было совершено 28 ноября 2008 года.

По версии следствия, уволившись из ФСБ, бывший боец спецназа создал банду, которая охотилась на бизнесменов в 2000–2012 годах. Задержать их удалось лишь в декабре 2019 в ходе масштабной операции СКР, Росгвардии, МВД и ФСБ.

Подробнее о деле неуловимой банды — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование дела банды бывших силовиков, убивавших людей. Они 25 лет орудовали в Москве, Московской области и других регионах России.

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