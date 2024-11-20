Охота на бизнесменов и банкира. За что судят экс-капитана ФСБ? Верховный суд оставил без изменений приговор экс-капитану ФСБ, обвиняемому в убийстве

Верховный суд оставил в силе приговор бывшему капитану ФСБ Борису Чукаеву, осужденному ранее на 18 лет колонии за убийства. По версии следствия, экс-боец спецподразделения «Альфа» возглавлял банду, которая охотилась на бизнесменов. Теперь его ждет новое судебное разбирательство по другим эпизодам. Подробнее о банде, которая не оставляла следов — в материале «Газеты.Ru».

Сделка на миллион

28 ноября 2008 года в 17:29 владелец двух продуктовых рынков в Люберцах Илья Дворкин приехал в центр Москвы на Донскую улицу. Здесь располагался офис инвестиционной фирмы, в которой работал его знакомый, пенсионер ФСБ, участник боевых действий в Афганистане и Чечне, Борис Чукаев.

Бывший силовик убедил бизнесмена вложить в его новый проект крупную сумму — больше миллиона долларов, но никаких процентов Дворкин так и не получил. Вместе с водителем Виктором Журавлевым он приехал в контору, чтобы обговорить сделку. Предприниматель поднялся в офис один, спустя примерно полчаса в здание зашел и его водитель. Больше их никто не видел.

Правоохранители разыскивали пропавших несколько лет. В 2017 году на сайте МВД снова появилась ориентировка.

«Дворкин Илья Самуилович, уроженец города Легница. Приметы: телосложение плотное, лицо овальное, глаза светлые, нос прямой, губы тонкие, волосы короткие, прямые, светлые, — говорилось в ориентировке МВД. — Одет в пальто шерстяное черное, джинсы синие, ботинки кожаные черные, с лакированными мысками».

Несмотря на то, что тела двоих мужчин так и не нашли, у следователей была версия произошедшего. Они подозревали, что в столице орудует банда из бывших силовиков, которые открыли охоту на предпринимателей. В их послужном списке, по версии СК, было уже несколько убийств и покушений.

Тысячи долларов за банкира

Изучая почерк банды, следователи вспомнили и более старое дело, в котором также фигурировал отставной офицер ФСБ.

В 2000 году Борис Чукаев, уволившись из спецслужб, устроился работать заместителем гендиректора по спецпроектам в банк «Метрополь» к Айдару Котюжанскому. По версии следствия, в какой-то момент у них начались разногласия, и бывший силовик решил устранить шефа. К делу подключил товарищей — Андрея Воскресенского и сослуживца Александра Чуканова.

Через газету «Из рук в руки» они купили подержанную «Шестерку» и 26 января 2001 года в 20:55 пригнали ее к спорткомплексу ЦСКА на Ленинградском проспекте, где Котюжанский играл в теннис. Припарковав «Жигули» рядом с BMW 750 банкира, они установили на автомобиль самодельное взрывное устройство. Как только Котюжанский со своим телохранителем подошел к машине, раздался взрыв.

Обоих спасла открытая крышка багажника и техническая неполадка СВУ — из-за разрядившихся на морозе батареек оно сработало с небольшим опозданием. Оба выжили, получив осколочные ранения.

Раскрыть это преступление по горячим следам не удалось, хотя у правоохранителей появилась версия о заказном характере покушения. Была даже информация, что за устранение бизнесмена исполнители могли получить $15 тыс.

В круг подозреваемых попали Александр Чуканов и Андрей Вознесенский, однако выйти на заказчика и доказать вину киллеров не удалось. Спустя 22 года фигурантом дела стал сам Котюжанский. В феврале 2023 суд заочно арестовал его по обвинению в растрате. На тот момент финансист уже долгое время проживал во Франции.

В разговоре с журналистами он заявил о своей непричастности к преступлению, а заодно вспомнил покушение. По его словам, Борис Чуканов выполнял роль киллера, получив заказ от представителей компании, которые хотели провернуть аферу через его банк.

«Собственно после этого я и уехал из страны, а в Россию приезжал лишь изредка по делам»,— объяснял Айдар Котюжанский.

close Фотографии с места задержания СК РФ

Три дела для бойцов ФСБ

Еще один эпизод, в котором, по мнению следователей замешана банда чекистов — убийство Александра Васильева, сотрудника фирмы, которая занималась поставкой алмазов. Как полагают в СКР, Чукаев был знаком с жертвой, и весной 2012 года узнал, что вскоре на руках у Васильева будет крупная сумма наличных.

29 мая в 14:30 Чукаев и его подельники — Чуканов, Воскресенский и еще один участник, чью личность установить не удалось, на двух автомобилях, Infiniti QX и Land Rover Discovery IV, подъехали к офису на Остоженке, где работал бизнесмен.

Дождавшись, когда он выйдет на улицу, злоумышленники ударили его по голове и погрузили в машину. Обнаружить тело жертвы до сих пор не удалось.

Через месяц, 28 июня 2012, главное управление Следственного комитета по Москве возбудило дело об убийстве. Позднее в одно производство с ним объединили и два других — о покушении на Котюжанского, убийстве Дворкина и его водителя Журавлева. В декабре 2019 года троих фигурантов задержали в ходе масштабной операции, которую провели сотрудники СКР, Росгвардии, МВД и ФСБ.

close Фотографии с места задержания СК РФ

Обыски прошли по 18 адресам в Москве, Подмосковье и Владимирской области. В ходе оперативных мероприятий у подозреваемых нашли арсенал оружия: тротиловые шашки, электровзрыватели, ручной противотанковый гранатомет, пистолеты, патроны и гранаты Ф-1. Кроме того, у задержанных изъяли целую коллекцию фальшивых номерных знаков для машин полиции и поддельные удостоверения МВД.

Один за всех

Расследование уголовного дела завершилось в июне 2021 года. Капитану Борису Чукаеву, прапорщику Александру Чуканову и специалисту по стратегическому планированию компании «Авуар Дельта» Андрею Воскресенскому предъявили обвинение в убийствах и незаконном обороте оружия.

Как отметили в СКР, в ходе допроса один из соучастников дал признательные показания, изобличающие остальных преступников. Помимо этого доказательная база строилась на экспертизах и показаниях свидетелей. Адвокаты обвиняемых, в свою очередь, отмечали, что ни одна из 35 экспертиз причастность их подзащитных к убийствам не подтверждает, а тела пропавших бизнесменов так и не нашли.

«Следов пороха, крови или биоматериалов в машинах обвиняемых обнаружено не было, хотя их разобрали буквально на детали»,— заявила адвокат в беседе с журналистами.

Более того, по ее словам, за обвиняемыми велось скрытое наблюдение, их разговоры прослушивались, но фактов, изобличающих их, следователи так и не предоставили.

До суда дело дошло осенью 2022 года. К этому моменту в живых остался лишь один фигурант — Борис Чукаев.

Второй спецназовец Александр Чуканов скончался в июле 2021 в больнице «Матросской тишины» после ковида, а спустя месяц в том же СИЗО в своей камере умер и Воскресенский. Причиной назвали острую сердечную недостаточность. Уголовные дела в их отношении выделили в отдельное производство и прекратили по нереабилитирующим основаниям.

Так, на скамье подсудимых 17 октября 2022 года оказался только 64-летний Борис Чукаев. Его признали виновным в убийстве владельца люберецкого рынка Дворкина и приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

close Фотографии с места задержания СК РФ

Другие эпизоды суд посчитал недоказанными и вернул в прокуратуру. Этим остались недовольны обе стороны. Решение обжаловали, и в итоге апелляционная инстанция постановила снова отправить оставшиеся эпизоды для рассмотрения в Мосгорсуде.

Обжаловать приговор в Верховном суде у защиты не вышло. 20 ноября этого года, рассмотрев кассационную жалобу ветерана ФСБ, судья оставил приговор без изменений. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ВС РФ.

Теперь экс-капитана ждет новый суд по остальным эпизодам. Заседание состоится 25 ноября.