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СК завершил расследование дела банды бывших силовиков, убивавших людей

СК: расследование дела бывших силовиков, убивавших и похищавших людей, завершено

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Специалисты Следственного комитета России закончили расследование уголовного дела о банде бывших силовиков, которая, предположительно, занималась убийствами и похищениями людей с 1998 по 2023 год. Об этом пишет ТАСС.

По данным СК, объем материалов дела составляет более 80 томов. В качестве обвиняемых значатся 14 граждан, причем уголовное дело в отношении 11 из них вывели в отдельное производство.

Для доказательства вины фигурантов дела были опрошены свидетели и сами обвиняемые.

Следствие считает, что банда похищала и убивала людей в Москве, Московской области и других регионах России в течение 25 лет. Предполагается, что всего в группировке состояли около 20 человек, многие из них были сотрудниками МВД и военнослужащими.

Группировка специализировалась на заказных похищениях, убийствах и разбойных нападениях с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств. Жертвами нападений часто становились перевозчики денег, скорее всего, нелегальные инкассаторы.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве арестовали пятерых членов братской ОПГ.

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