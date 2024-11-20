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Мать оставила ребенка, уехала в Екатеринбург и отказалась возвращаться

Ura.ru: в Курганской области женщина бросила ребенка и уехала в Екатеринбург

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Shutterstock

Жительница Курганской области оставила ребенка и уехала в другой регион. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

Женщина проживала в селе Усть-Миасское, но 6 ноября уехала из населенного пункта. Спустя неделю она вышла на связь с родными и заявила, что находится в Екатеринбурге. При этом у нее все хорошо и возвращаться к ребенку она не будет.

Известно, что россиянка употребляет спиртные напитки и запрещенные вещества. До этого инцидента она не уходила из дома.

Ситуацией заинтересовались в прокуратуре региона. Там со ссылкой на местные СМИ сообщили, что женщина уже длительное время не занимается воспитанием ребенка. Ведомство проведет проверку.

«По результатам в случае выявления нарушений принять меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав ребенка», – поделились в прокуратуре.

До этого в Москве уроженка Кыргызстана оставила ребенка на полу в подъезде. Она родила девочку за несколько дней до произошедшего, но не хотела возвращаться домой, так как не знала, кто отец. В результате ее обязали выплатить штраф за содеянное.

Ранее на Камчатке в суд передали дело матери, которая оставила ребенка с зажигалкой и не вызвала медиков, когда он серьезно обжегся.

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