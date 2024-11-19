В Москве мигрантка бросила новорожденного в подъезде на клеенке

Суд вынес приговор уроженке Кыргызстана, которая оставила новорожденного ребенка на полу в подъезде в Москве. Об этом сообщает Mk.ru.

За три дня до произошедшего 26-летняя иностранка родила ребенка. Она не знала, кто является отцом младенца, поэтому ей не хотелось возвращаться домой, где ее ждали родственники.

Мигрантка решила снять койкоместо, но когда приехала по адресу, ей не открыли, поэтому женщина постелила клеенку на лестничной площадке в подъезде и оставила на ней новорожденного.

Жильцы дома обнаружили ребенка и вызвали медиков. Вскоре о ситуации узнали правоохранители, они задержали подозреваемую. Уроженку Кыргызстана обвинили в оставлении младенца в опасности.

Во время заседания мигрантка раскаялась в содеянном. Женщину обязали выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей.

Известно, что она работает в столице менеджером в компании по набору персонала. В Москве она живет несколько лет, в квартире с родственниками.

Ранее врачи спасли восьмимесячного младенца, в желудок которому попал металлический крюк.