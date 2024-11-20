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В Финляндии назвали статью, по которой расследуют повреждение кабеля

Финская полиция расследует как «причинение вреда» повреждение кабеля C-Lion1

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Vismar UK/Shutterstock/FOTODOM

Финская полиция расследует как «причинение вреда» повреждение кабеля C-Lion1, который соединяет между собой Финляндию и Германию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз финской полиции.

«Предполагаемое преступное деяние в настоящее время расследуется как преступное причинение вреда при отягчающих обстоятельствах и вмешательство в связь при отягчающих обстоятельствах», — сообщили в полиции.

По факту разрыва кабеля было возбуждено уголовное дело.

До этого немецкое издание Bild сообщило о том, что гражданин Российской Федерации является капитаном китайского судна, которое подозревается в повреждении подводных кабелей на дне Балтийского моря.

18 ноября сообщалось, что подводный телекоммуникационный кабель литовского оператора Telia, проложенный между Литвой и Швецией, был оборван. По словам директора по технологиям компании Telia, поврежденный кабель является достаточно старым, с ним уже было несколько аварий. Случаев диверсий выявлено не было.

Ранее в Финляндии раскрыли планы стран Балтики задержать суда по подозрению в разрыве кабелей.

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