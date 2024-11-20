В России предложили разнообразить борьбу с фейками

Помимо борьбы с фейками и недостоверной информацией необходимо также продвигать позитивный контент, наполняя инфополе положительной информацией. Об этом ТАСС заявил генеральный директор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский.

«Мы руководствуемся базовым принципом: «воевать» с фейками — правильная история, но нужно продвигать то, что вы считаете нужным и необходимым. Это и есть наша ключевая, основная задача», — заявил Гореславский.

Как объяснил глава ИРИ, организация является государственным оператором нацеленным на создание и продвижение контента в интернете. Среди компетенций ИРИ: интернет-сериалы, соцсети и блогосфера, игры, программные обеспечения и интернет-сети. Именно в этих направлениях, по словам Гореславского необходимо наполнять сеть позитивным контентом.

До этого на форуме «Диалог о фейках 2.0» обсудили меры противодействия ложной информации.

Ранее стало известно, что в России создадут Международную ассоциацию по фактчекингу.