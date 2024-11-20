На форуме «Диалог о фейках 2.0» обсудили меры противодействия ложной информации

Борьба с фейками и ее контроль является важным и обсуждаемым вопросом на мировом уровне, поэтому международное сотрудничество в этом направлении является необходимостью. Об этом на форуме «Диалог о фейках 2.0» рассказал генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

По его словам, сегодня в мире работают две фактчекинговые организации, но более 120 стран до сих пор ими не охвачены. Он отметил, что поэтому на мероприятии было принято решение создать фактчекинговую организацию Global Factсhecking Network (GFCN). Меморандум о ее создании подписали ТАСС и АНО «Диалог Регионы».

«Что мы предлагаем? Если говорить про цели, то первое — объединение международного фактчекерского сообщества вокруг тех, кто разделяет наши взгляды и ценности. Второе — определение единых стандартов фактчекинга и системное обучение. Третье — внедрение эффективного инструментария для борьбы с фейками», — рассказал Табак.

Он уточнил, что «Диалог» возьмет на себя образовательную функцию. При этом она будет выполняться как офлайн, так и онлайн на базе «Мастерской новых медиа» и онлайн-платформы «Диалог ПРО».

Как уточнил гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов, ТАСС и «Диалог Регионы» уже три года работают вместе в области противодействия распространению недостоверной информации.

«В целом для ТАСС фактчекинг — миссия историческая. Решение создать организацию, которая взяла бы на себя комплексно миссию по борьбе с фейками, назрело давно», — сказал он.

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова рассказала, что тема борьбы с фейками находится на стыке новостных потоков и новых технологий, гибридных войн, коллективного Запада и действий бесчестных субъектов мирового медиапространства, которые осуществляют психологические операции, информационные вбросы и провокации

«Все это является экзистенциальным кризисом современности, который ставит под угрозу безопасность и благополучие всего человечества. И от того, сможет ли мировое сообщество противостоять этим рискам, зависит наше общее будущее», — добавила она.