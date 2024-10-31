В России создадут Международную ассоциацию по фактчекингу

Глава автономной некоммерческой организации (АНО) «Диалог» Владимир Табак объявил о создании Международной ассоциации по фактчекингу для опровержения фейков в других странах. Его слова передает «Лента.ру».

Он отметил, что организация собирается заняться международной деятельностью.

«20 ноября в Москве пройдет форум по борьбе с фейками. На этом форуме мы представим меморандум, представим первых партнеров-участников», — сказал Табак.

По его словам, целью данной организации будет совместная с дружественными для России странами работа над созданием сервисов, которые позволят опровергать фейковую информацию в других государствах.

30 октября организация «Диалог» решила подать иск против ФБР в американский суд из-за распространения спецслужбой фейков в свой адрес. В АНО «Диалог» напомнили, что в начале сентября ФБР, минюст и минфин США обвинили некоммерческую организацию в распространении ложной информации, тогда как в РФ она является главным оператором по противодействию фейкам.

4 сентября власти США сообщили, что «изъяли 32 интернет-домена», которые, как утверждается, «использовались в злонамеренной кампании влияния под руководством российского правительства». Из документа следовало, что эти домены якобы связаны с Агентством социального проектирования, ГК «Структура» и АНО «Диалог», находящимися под американскими санкциями, передавал ТАСС.

Ранее Британия ввела санкции против АНО «Диалог».