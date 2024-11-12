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По делу экс-замглавы Минобороны Иванова арестовали квартиру за 500 млн рублей

По делу Тимура Иванова арестовали элитную квартиру за 500 млн рублей в Москве

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Илья Питалев/РИА Новости

Элитная квартира стоимостью 500 млн рублей в центре Москвы арестована по делу бывшего заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Эта квартира площадью более 300 квадратных метров находится в районе Арбат. Ее кадастровая стоимость составляет около 116 млн рублей, а рыночная — превышает 500 млн рублей.

По данным агентства, в квартире была зарегистрирована бывшая супруга Иванова Светлана. В настоящее время недвижимость находится под арестом.

Отмечается, что ходатайство о наложении ареста на имущество было удовлетворено Басманным судом Москвы 26 июня.

Бывший замглавы министерства обороны Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК, которая может повлечь наказание до 15 лет лишения свободы. В этом уголовном деле также фигурируют бизнесмен Сергей Бородин, которого следователи считают соучастником Иванова, и Александр Фомин, глава компании «Олимпситистрой», обвиняемый в даче взятки. По версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые безвозмездно выполняли работы на его объектах. Экс-чиновнику вменяется взятка свыше 1 млрд рублей. Сам Иванов отрицает свою вину.

Ранее сообщалось, что по делу Тимура Иванова арестованы Escalade, Gelandewagen и раритетное авто.

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