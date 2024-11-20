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Молодая мать устроила наркопритон в подъезде многоквартирного дома в Уфе

Mash: в Уфе пожаловались на молодую мать, организовавшую в подъезде наркопритон

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Shutterstock/evgeniykleymenov

В Уфе жители одного из многоквартирных домов пожаловались на молодую мать, устроившую в подъезде наркопритон. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, жители многоквартирного дома в районе Черниковка рассказали, что проживающая там молодая мать мальчика организовала наркопритон в подъезде. К ней приходят гости, которым она, предположительно, может продавать запрещенные вещества.

Гости, которых россиянка принимает у входа или на лестничной клетке прямо под камерами, употребляют наркотики в подъезде и разбрасывают возле квартир принадлежности. По словам местных жителей, ранее женщина была осуждена за хранение запрещенных веществ и отбывала срок.

До этого хранившая кокаин в трусах женщина попыталась избавиться от него на глазах у полицейских. Две недели спустя она не явилась в суд и была немедленно арестована.

Ранее российские полицейские продали бизнесмену алкоголь и сигареты со склада вещдоков.

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