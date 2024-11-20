Хранившая кокаин в трусах британка избавилась от него на глазах у полицейских

В Великобритании женщина, прятавшая кокаин в трусах, попыталась избавиться от наркотика на глазах у полицейских. Об этом сообщил Daily Star.

По данным полиции, 29 октября 49-летняя Кэролайн Кокрейн из Ньюкасла была задержана за нарушение общественного порядка. На виду у офицеров полиции она залезла рукой в промежность и достала наркотики, а затем выбросила их. Экспертиза показала, что в пакетиках, которые женщина швырнула на дорогу, был кокаин.

Две недели спустя она не явилась в суд и была немедленно арестована и доставлена в зал заседаний. Сообщается, что на счету Кокрейн множество правонарушений, в том числе и за хранение наркотиков. Адвокат женщины заметил, что кокаин предназначался для ее личного пользования. В итоге ее оштрафовали на £120 и обязали оплатить судебные издержки.

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