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В МВД заявили, что в России выросло число интернет-вымогательств

МВД: число вымогательств через интернет в России значительно выросло

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Shutterstock

Число вымогательств через интернет в России значительно выросло в 2024 году. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в Telegram-канале.

Управление оповещает, что злоумышленники могут использовать разные способы вымогательства, однако одна из наиболее распространенных схем обмана выглядит так: преступники притворяются сотрудниками российских спецслужб, а затем угрожают пользователю уголовным преследованием. В качестве повода для преследования называют комментарии в социальных сетях.

Второй наиболее популярный способ — заявить пострадавшим, что был получен доступ к веб-камере, которая сняла его в обнаженном виде.

В МВД призвали ни в коем случае не платить вымогателям и всегда обращаться в правоохранительные органы.

До этого жаждущего любви уральца развели на 500 тыс. рублей на страховку проститутке.

Ранее в Саранске пенсионерка помогла мошенникам украсть у пожилой женщины 9 млн рублей.

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