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В Саранске пенсионерка помогла мошенникам украсть у пожилой женщины 9 млн рублей

В Мордовии пособница мошенников похитила у пенсионерки 9 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

Жительница Мордовии стала жертвой телефонных мошенников, за неделю женщина передала пенсионерке-курьеру девять миллионов рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 74-летняя жительница Саранска, женщина рассказала, что в течение недели с ней связывались неизвестные. Они сообщили, что сбережения пенсионерки находятся под угрозой и их необходимо срочно «спасать».

Потерпевшая сняла в банкоматах все имевшиеся на счетах деньги, за наличными домой к женщине каждый раз приходила одна и та же посыльная. В общей сложности россиянка отдала ей 9 млн рублей, а затем рассказала о происходящем родственнице, которая посоветовала обратиться в полицию.

Пособницу аферистов удалось задержать, ею оказалась 60-летняя пенсионерка. Задержанная призналась, что криминальный способ заработка нашла в сети, похищенные деньги злоумышленница переводила на указанные «работодателями» счета, а купюры, которые не принял банкомат, оставляла себе в качестве вознаграждения. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее россиянин стал учеником гадалки и обманул ее на 2 млн рублей.

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