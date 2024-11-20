Жаждущего любви уральца развели на 500 тыс. рублей на страховку проститутке

Житель Челябинской области, жаждущий любви, хотел вызвать на дом женщину с низкой социальной ответственностью, а стал жертвой аферистов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

В полиции уточнили, что к ним обратился житель Чебаркуля. Мужчина пояснил, что нашел объявление об интересующих его услугах в интернете и связался с представителем проститутки по телефону. Тот попросил чебаркульца перечислить аванс в размере двух тысяч рублей, после чего направили его к одному из домов города. На этом разговор с «представителем» работницы не закончился. Когда клиент прибыл на указанное место, с него потребовали еще 7,4 тыс. на «страховку». Далее аферист, прикрываясь различными объяснениями, продолжил выманивать у собеседника деньги.

«Когда чебаркулец потребовал вернуть деньги, ему пообещали возврат только после очередного платежа в размере ранее переведенной суммы, затем из-за несостоявшегося перевода, его просили повторить операцию и подтвердить номер карты», — рассказали в пресс-службе УМВД.

Обманутый мошенниками уралец лишился 505 тысяч рублей. Осознав, что передал сбережения аферистам, он написал заявление в полицию.

Ранее вызов проститутки 21-летним россиянином закончился его обращением к отчиму и в полицию.