Лукашенко помиловал более 30 экстремистов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании еще 32 граждан, которые были осуждены за экстремистские преступления. Об этом пишет близкий к пресс-службе администрации белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

«Президентом помилованы еще 32 лица, осужденных за совершение экстремистских преступлений. Это восемь женщин и 24 мужчины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у 17 экстремистов имеются хронические заболевания, девяти помилованным больше 50 лет. Кроме того, у 17 осужденных есть дети.

Контроль за поведением граждан после освобождения будет осуществлять белорусское МВД.

7 ноября Лукашенко также помиловал десятки человек, осужденных за преступления, связанные с экстремизмом. На свободу вышел 31 гражданин. Уточнялось, что помилование не снимает с экстремистов судимости.

23 октября сообщалось, что Лукашенко раздумывает над помилованием оппозиционерки Марии Колесниковой, осужденной за участие в заговоре с целью захвата государственной власти в стране во время президентских выборов в 2020 году. Он пообещал рассмотреть соответствующее обращение от женщины, если оно поступит.

Ранее Лукашенко лишил званий более 20 военных и силовиков.