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Лукашенко лишил званий более 20 военных и силовиков

Президент Белоруссии Лукашенко лишил званий более 20 военных и силовиков

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Николай Петров/«БелТА»/РИА «Новости»

Более 20 военнослужащих и сотрудников силовых ведомств Белоруссии лишены званий за противоправные действия в 2020 году. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко, сообщает агентство БелТА.

«В период обострения общественно-политической обстановки в 2020 году они совершили противоправные действия, которые несовместимы со статусом военнослужащего», — сообщили в пресс-службе главы государства.

Иные подробности не приводятся. Известно, что в списке 21 человек.

В 2020 году в Белоруссии проходили широкие антиправительственные протесты. Акции выделялись не только массовостью, но и отсутствием явных лидеров. Основных требований у протестующих было три: освобождение всех политических заключенных, отставка Лукашенко и проведение новых выборов главы государства. После нескольких недель противостояния волнения постепенно сошли на нет. О том, как это было — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко заявил, что раздумывает над помилованием оппозиционерки Колесниковой.

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