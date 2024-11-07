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Лукашенко помиловал десятки человек, осужденных за экстремизм

Лукашенко подписал указ о помиловании 31 осужденного за экстремизм

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

В Белоруссии освободят от наказания 31 осужденного за преступления, связанные с экстремизмом. Соответствующее решение принял президент страны Александр Лукашенко, передает пресс-служба главы государства.

«Помилованы 2 женщины и 29 мужчин. 17 имеют хронические заболевания, 3 являются инвалидами, дети есть у 27 осужденных, из них 7 — многодетные», — говорится в сообщении.

Уточняется, что освобождение от наказания не снимает с указанных граждан судимости. Кроме того, в обязанности МВД будет входить контроль за «правопослушным поведением» вышедших на свободу людей.

23 октября стало известно, что Лукашенко раздумывает над помилованием оппозиционерки Марии Колесниковой, осужденной за участие в заговоре с целью захвата государственной власти в стране во время президентских выборов в 2020 году. Он пообещал рассмотреть соответствующее обращение от женщины, если оно поступит.

Ранее Лукашенко попросил Камалу Харрис не плакать.

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