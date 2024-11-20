Комментатора Рабаданова оставили под арестом

Ленинский районный суд решил оставить дагестанского комментатора Рамазана Рабаданова по делу о незаконном владении револьвера и гранат под арестом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

«Постановление Ленинского районного суда города Махачкалы от 8 ноября в отношении Рабаданова… оставить без изменения, апелляционную жалобу защитников подозреваемого без удовлетворения», — заявили в суде.

До этого следователь заявил на заседании Ленинского районного суда Махачкалы, что у блогера, спортивного комментатора Рамазана Рабаданова изъяли предмет, похожий на револьвер, и пять патронов к нему.

В пятницу, 8 ноября, суд арестовал комментатора Рамазана Рабаданова на два месяца по делу о незаконном хранении оружия. В судебной инстанции уточнили, что фигурант будет находиться под арестом до 7 января 2025 года. Комментатору вменяют статью Уголовного кодекса России «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».

Ранее была названа причина задержания в Махачкале Рабаданова.