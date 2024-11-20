Рособрнадзор выступил против идеи отмены ОГЭ

Отмена основного государственного экзамена (ОГЭ), который школьники сдают после девятого класса, может негативно отразиться на мотивации учащихся к освоению учебных предметов. Об этом сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.

«Отмена экзаменов по итогам обучения в основной школе может негативно сказаться на мотивации обучающихся к освоению учебных предметов», — сказали в ведомстве.

При этом в Рособрнадзоре заявили о необходимости совершенствования процедуры государственной итоговой аттестации по окончании девятого класса.

30 октября Госдума в ходе пленарного заседания отклонила законопроект от партии ЛДПР, который предлагал отменить обязательную сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и дать право выпускникам выбирать между ЕГЭ и традиционными экзаменами.

2 сентября член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков сказал, что российские педагоги поддерживают отмену ОГЭ и введение вместо него внутренних школьных экзаменов. Сама процедура организации ОГЭ вызывает много вопросов, школьники часто списывают и сливают в сеть ответы, отметил он.

Ранее в Рособрнадзоре объяснили, почему запретили школьникам приводить примеры из аниме на ОГЭ и ЕГЭ.