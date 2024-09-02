Российские учителя призвали отменить ОГЭ

Российские педагоги поддерживают отмену основного госэкзамена (ОГЭ) и введение вместо него внутренних школьных экзаменов. Сама процедура организации ОГЭ вызывает много вопросов, школьники часто списывают и сливают в сеть ответы, объяснил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.

«Школы бы сами могли проводить выпускные экзамены, но наши чиновники школам не доверяют, — посетовал Казаков. – ОГЭ – это проблема списываний, слива ответов, сама процедура вызывает много критики. На мой взгляд, ОГЭ нужно отменить и оставить выпускные экзамены в девятом классе для школы».

По мнению эксперта, реформировать и совершенствовать такую систему невозможно, поэтому предлагаемые сегодня меры вряд ли смогут решить накопившиеся проблемы. Что касается пересмотра задания для ОГЭ, то это необходимая мера, однако она не должна быть направлена на ужесточение самой процедуры сдачи экзамена, считает Казаков.

Напомним, глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что в России могут изменить форматы проведения основного и единого государственных экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ). Так, планируется утвердить новый порядок сдачи сочинения и собеседования на ОГЭ по русскому языку. Кроме того, экзамены хотят перевести в цифровой формат.

В Рособрнадзоре ранее объяснили, почему запретили школьникам приводить примеры из аниме на ОГЭ и ЕГЭ.